Zoé propone candidatura

Algo para destacar es el balance que el director general del IMSS, Zoé Robledo, dio sobre la construcción del Sistema de Cuidados, como parte de una política de inclusión laboral. El funcionario señaló que la meta es habilitar mil Centros de Educación y Cuidado Infantil en todo el país, con una capacidad conjunta de 500 mil lugares para niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. Al participar en el Foro Mundial de la Seguridad Social, que se lleva a cabo en Malasia, Robledo presumió que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum implementó el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores, que consiste en que enfermeras visitan los hogares de las personas para realizarles un chequeo preventivo. Ante delegados de todo el mundo, el titular del Instituto mencionó que la meta es cubrir 11 millones de hogares. Y, aprovechando el viaje, Zoé postuló la candidatura de México para organizar el foro en 2028. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Activistas advierten que paisanos son víctimas de fraude EU va por endurecer desde octubre trámites para conseguir ciudadanía