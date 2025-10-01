‘Cuando hay alguna cosa contra México, también hay que ser firme’, resalta Sheinbaum a un año de gobierno

Al cumplirse un año de asumir la Presidencia de la República, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que cuando algo afecta a México se debe asumir una postura firme.

En redes sociales, la mandataria compartió un video en el que muestra momentos de su recorrido por el país, los proyectos impulsados y eventos encabezados ante la población y las fuerzas armadas.

Gracias por este primer año que hemos caminado juntas y juntos en el segundo piso de la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/eNQp2vpDmq — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

En la grabación destacó que su llegada al máximo cargo del país es un hecho que marca la primera vez que una mujer asume la Presidencia en 200 años de historia de la República.

“Soy una ciudad, nada más, en este grandioso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo. México es un país grandioso. Cuando hay alguna cosa contra México, pues, también hay que ser firmes”, dijo.

