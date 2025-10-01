Hay fricción entre alumnos y autoridades

Estudiantes marcharon en repudio al asesinato de un compañero de CCH Sur, el pasado 24 de septiembre.

En medio de las amenazas que se hicieron llegar a estudiantes y directamente a planteles de medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la última semana, se ha creado un ambiente de fricción entre las autoridades universitarias y los alumnos, así como con sus familias, a causa de la preocupación por las inquietudes sobre la seguridad que derivaron del asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

A pesar de las exigencias estudiantiles por ser escuchados por las autoridades académicas para mejorar la seguridad tras las advertencias de ataques que causaron el cierre de casi una treintena de los planteles, en la FES Acatlán se indicó que el diálogo con los sectores demandantes de atención se llevará a cabo únicamente una vez que el plantel abra y reanude sus actividades de manera normal.

La respuesta se da ante la exigencia de los alumnos, quienes en asamblea acordaron pedir un diálogo con las autoridades de dicho plantel para este martes. Ante el pronunciamiento recibido por parte de la Facultad, en grupos de la comunidad se generó un ambiente de molestia e inconformidad, por considerar que no han sido escuchados; sobre todo, por ser uno de los planteles afectados por episodios violentos en la última semana.

Entre los grupos estudiantiles se ha comenzado a plantear que haya un ultimátum a la directora Nora del Consuelo Goris, para que el próximo de octubre se presente ante una asamblea a escuchar las inquietudes de los grupos que, además de enfrentar el actual contexto, tienen quejas y denuncias pendientes por atender, como acoso de profesores.

En medio de esto, ha comenzado a generarse una división entre los alumnos, quienes piden continuar el paro hasta que haya solución y quienes piden reanudar las actividades y buscar acercamientos menos “radicales”.

En tanto, ayer se realizó una mesa entre la directora de CCH Sur, Susana de los Ángeles Lira de Garay, y demás personal con padres de familia, quienes coincidieron en exigir un reforzamiento de las medidas de seguridad, al considerar que hacen falta medidas para asegurar que sus hijos no correrán peligro al volver a clases, lo cual demandaron que ocurra una vez que se hayan puesto en marcha todas las acciones para ello.

A mitad del debate, cuando se hablaba de la instalación de arcos detectores de metales, una madre cuestionó que, a pesar del asesinato ocurrido una semana atrás, ningún elemento de seguridad verificó que ella no portara nada peligroso al ingresar a la escuela.

Además, criticó que no se haya llegado a la mesa con soluciones más concretas, aun cuando ya se ha expuesto por parte de la dirección que han tenido reuniones con autoridades gubernamentales, como ellos, familiares, ya las sostuvieron.

El planteamiento hecho desde la dirección del plantel sobre que las decisiones deben tomarse junto con la comunidad, porque son una entidad autónoma, una madre lo criticó al considerar que sólo ha sido un pretexto para no actuar.

“Es lamentable que ahorita, lo que aconteció de este homicidio, ustedes se amparen en la libertad de los alumnos para justificar que no se ha hecho nada… No podemos estar siendo omisos.

“Ya hubo un homicidio que no debió ocurrir y que existen protocolos que ustedes debieron tener hoy. Esto debió haber sido anteriormente; hoy no estamos para que se burlen de los padres de familia”, reclamó.

De lado de la dirección del CCH se reiteró que se actuará en apego a lo que determinará la Comisión Especial de Seguridad para garantizar la seguridad de su comunidad.