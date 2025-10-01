“La voluntad de ayudar es lo que mantiene a Fadem”

Atención en las instalaciones de la Fundación de Ayuda al Débil Mental.

Raquel Esther Olvera Oropeza, directora general de la Fundación de Ayuda al Débil Mental A.C. (Fadem), dijo a La Razón que a 60 años de su existencia, la organización “surgió por amor y nos mantenemos ya por tanto tiempo, por la buena voluntad de ayudar a mejorar calidad de vida de débiles intelectuales”.

Señaló que, según datos del Inegi, en 2024 había en el país casi ocho millones de personas con algún tipo de discapacidad, y que entre éstas, la intelectual suele ser de las más olvidadas, pues es lo que muchas familias muestran ante quien nace con esa condición.

“La fundación surge por la falta de servicios para las personas con discapacidad intelectual, es un rubro en el que no hay muchos espacios de atención. Nosotros básicamente tenemos un modelo integral que busca impactar la vida de nuestros beneficiarios”, dijo.

Señaló que actualmente la fundación cuenta con diferentes programas que, a su vez, brindan educación especial, formación de hábitos de vida diaria, terapia acuática, ocupacional, física (mecanoterapia, masoterapia y activación física), multisensorial, auditiva y de lenguaje, apoyo psicológico, atención médica general, psiquiátrica, odontológica, cuidados de enfermería, alimentación y nutrición, además de actividades artísticas y culturales.

“La discapacidad intelectual tiene distintos orígenes; puede ser genético, como diversos síndromes, algunos pueden ser más leves; de hecho, esto es cuando hay un origen genético o al nacer, pero muchas personas que nacieron en esta condición son abandonadas sin tener ayuda de nadie”, dijo.

Olvera Oropeza enfatizó que en Fadem, que trabaja en colaboración con la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, han marcado la diferencia entre la vida de niños jóvenes; por ello, este año tienen la intención de celebrar 60 años de su creación, junto con sus donantes, voluntarios y beneficiarios.

Para ello preparan una cena de gala el 17 de octubre, a las 14:00 horas, en el salón Country Club, ubicado en calzada Tlalpan 1978, en Coyoacán, mismo que tendrá un costo de dos mil pesos por persona.

“La mayor parte de este costo se destinará para seguir apoyando esta causa social que ha dado resultados a lo largo de 60 años. No hay muchos centros en México como éste, tenemos una lista de espera de poder ocupar un lugar”, dijo la directora de Fadem.

Señaló que actualmente la plantilla de beneficiados es de 100 personas en dos centros ubicados en Iztapalapa y Tlalnepantla.

“Cada persona que ingresa por nuestras puertas debe cambiarle la vida entrar a un ambiente agradable, nuestros centros son muy agradables, tenemos cerca de 60 personas trabajando para ellos y ellas, trabajadores de todas las disciplinas, de todas profesiones”, refirió.

La discapacidad intelectual se entiende como una falla o alteración en el desarrollo de funciones mentales como el aprendizaje, razonamiento, lenguaje, motricidad y la capacidad de socialización en una persona de acuerdo a lo esperado para su edad, en donde se ve afectada su adaptación a los requerimientos de la vida cotidiana.

Olvera Oropeza dijo que a la fecha el costo de atención a discapacidades a nivel nacional es de 75 mil millones de pesos anualmente y que la discapacidad ya no es un tema individual y únicamente de salud o asistencia, sino un tema social, colectivo, económico y de derechos humanos.