Mujeres exigen paridad electoral para gubernaturas; protestan ante TEPJF

Decenas de personas, en su mayoría mujeres e integrantes de diversos organismos en pro de la Defensa de las Mujeres, realizaron una protesta ante las instalaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México.

El grupo busca que este organismo electoral establezca y defienda las reformas en la materia, en donde se establecen que los partidos políticos definan candidatas en las Gubernaturas que se pondrán en juego en los próximos comicios, entre ellas la de Nuevo León.

Con pancartas en donde se leía “Las Mujeres no pedimos permisos, exigimos derechos”, “Un Magistrado que bloquea la paridad, bloquea la justicia” y “Nosotras también sabemos Gobernar”, las participantes en la marcha estuvieron en las instalaciones capitalinas en formas ordenada sin trastocar la vialidad.

Una de ellas, quien no pudo ser identificada, y que traía un oficio con las demandas que pretendía entregar en el Tribunal, detalló el objetivo de sus peticiones.

“Hoy que estamos aquí en la Ciudad de México porque queremos hacer una petición a esta honorable Sala Superior, queremos solicitar de la manera más diplomática y pacífica, porque confiamos en estas instituciones, porque a pesar de que hoy existen lineamientos que limitan la paridad sustantiva, quereos que erradiquen estos lineamientos”, aseveró la portavoz.

“Alguna vez esperamos tener una Presidenta en el Poder Ejecutivo Federal, por eso también esperamos tener una mujer en el Poder Ejecutivo local”.

JVR