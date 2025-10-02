Balones en el Senado

Un par de viñetas quedaron ayer para el registro en la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en el Senado. La primera de él mismo, nos comentan, cuando respondió a la legisladora priista Carolina Viggiano, quien le dijo: “Usted decida qué tipo de secretario quiere ser: un secretario que va a ser la tapadera, un secretario que va a decir a todo sí o un secretario responsable. Porque hoy es usted un hombre que se dice de izquierda, pero muy conservador y un mal neoliberal”. El funcionario le respondió: “Agradezco a la senadora Viggiano que me considere un muy mal neoliberal, porque creo que soy un pésimo neoliberal”, y entre aplausos de la bancada de Morena completó: “Soy un economista de la Cuarta Transformación”. ¿Qué tal la bajada de balón? Y hablando de balones en la Cámara alta el que ayer siguió de reojo en su iPad el partido entre el Barcelona y el PSG fue el coordinador de los morenistas, Adán Augusto López, que no deja de estar bajo los reflectores y sumando facetas. Ahora fue la de fan de la Champions.