Detienen a 4 mexicanos; SRE aboga por ellos

Hasta la noche de ayer iban cuatro mexicanos detenidos por Israel, luego de que la flotilla Sumud fuera interceptada en su trayecto a Gaza para llevar ayuda humanitaria en medio del genocidio que padece a manos de Israel.

A la salida de una reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las familias y amigos de los mexicanos que viajan en dicha misión humanitaria compartieron que el Gobierno mexicano fue notificado acerca de que no habrá contacto ni mayor información sobre los detenidos hasta la tarde o noche de hoy.

El abogado de las familias, David Peña, explicó que hasta ahora ni las autoridades han sido informadas sobre las condiciones físicas ni hacia qué lugar fueron trasladados los connacionales.

500 ativistas viajaban en la flotilla rumbo a Gaza

Al respecto, la SRE pidió a Israel garantizar que los derechos e integridad de los mexicanos que viajaban en la flotilla sean respetados. “La @SRE_mx informa que la embajada de México en Israel (@EmbaMexIsr) ya solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país y pidió garantizar que sus derechos e integridad sean respetados en todo momento, de conformidad con el derecho internacional aplicable”, dijo en redes sociales.

Paisanos en flotilla piden intervención para regresar

› Por Yulia Bonilla

Luego de que Israel interceptara la flotilla Sumud que se dirigía con ayuda humanitaria a Gaza, mexicanos que viajaban a bordo pidieron al Gobierno federal su intervención y acompañamiento para regresar seguros a casa y para que asuma una postura firme ante el genocidio cometido por israelíes en aquella región.

De acuerdo con los reportes, los capturados hasta anoche se identificaron como Arlin Medrano, Sol González Carlos Perez y Ernesto Ledesma.

En redes, Medrano compartió un mensaje en el que exigió al Gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Senado “tener una posición y acciones firmes ante un genocidio que está pasando frente a nuestros ojos”.

El Dato: el gobierno de México ha subrayado que deben ser las naciones involucradas en el conflicto quienes se pronuncien directamente sobre la iniciativa de paz.

“Que el humanismo mexicano y la revolución de las conciencias sea puesto en práctica para la historia universal que nos convoca. Acompañamiento a nuestras familias y seguridad de llegar seguras a casa y abrazar a nuestras familias que resisten”, enfatizó.

En la Ciudad de México, al menos dos marchas pro Palestina demandaron apoyo a la flotilla Sumud. La primera protesta se dio frente a las instalaciones de la Cancillería. Los manifestantes que salieron del Ángel de la Independencia portaban banderas de Palestina; el bloque negro vandalizó la fachada de la SRE y cerró la circulación por un tiempo.

Las segunda se replicó también en Periférico Sur, a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), donde alumnos se solidarizaron y exigieron justicia ante el asedio de Israel a los habitantes de la Franja de Gaza.

Temprano, en conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su confianza en que la Flotilla Global Sumud logre llegar a Gaza para brindar apoyo a todos los afectados por el conflicto.