Divide amistad con Israel

Nos platican que, en medio de la tensión por la intercepción de la flotilla Sumud en Medio Oriente, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, rechazó ayer la “postura extrema” de los diputados de Morena que pidieron su baja del Grupo de Amistad México-Israel. “Yo rechazo eso, porque no es propio de esta Cámara de las y los Diputados. Aquí no hay estudio de la política exterior, son grupos de amistad”, dijo. Subrayó que “aquí no estamos para juzgar la actuación de nadie y se trata de establecer vínculos que hagan crecer a los dos pueblos”. Y dijo que, “por lo tanto, rechazamos esa postura extrema de quienes quieren traer polarizaciones a esta cámara, cuando lo que requiere México en estos momentos es unidad”. Moreira adelantó que en los próximos días se llevará a cabo la instalación, cancelada el lunes pasado, luego de que los morenistas Luis Humberto Fernández, Petra Romero y Aremy Velazco declinaron participar en dicho grupo para “no legitimar políticas de agresión y exterminio de ese país”. Pendientes.