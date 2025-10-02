Gusano barrenador: Casos aumentan 32% en un mes

México registró un aumento de casi 32 por ciento en los casos confirmados de gusano barrenador del ganado, de acuerdo con los últimos datos oficiales mensuales, a medida que la concentración de casos se desplaza hacia el norte.

El último informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta seis mil 703 casos de animales infestados desde el inicio del brote en noviembre del 2024 hasta el pasado 13 de septiembre. La cifra contrasta con los cinco mil 086 casos confirmados durante el periodo anterior, entre noviembre y el 17 de agosto.

El Dato: Ayer por la tarde, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Puebla reportó 17 casos confirmados; sin embargo, descartó que exista una crisis para el sector ganadero.

Del total, cinco mil 258 fueron en ganado vacuno. La segunda especie más afectada fue la canina, con 636 casos, seguida de equinos, con 328; porcino, con 303; bovino, con 146. Entre otras especies que destacan por la infección que también les ha afectado, están los gatos, donde, hasta la fecha mencionada, se han localizado 13 infestados. Asimismo, el Senasica resaltó que hay dos animales en cautiverio y dos más aves silvestres afectadas.

Por primera vez se confirmaron cinco casos en Puebla. También se registraron 744 casos en Oaxaca, frente a los 453 del informe de agosto. En Veracruz casi se duplicaron los casos, pasando de 252 del mes anterior a 476 en septiembre. El estado de Chiapas sigue siendo el más afectado por el brote, con tres mil 474 casos confirmados, frente a los dos mil 875 de agosto.

El Tip: NL implementó ayer un protocolo pionero en el país, que establece nuevas medidas de control para el ingreso de ganado.

Ha sido durante las últimas seis semanas epidemiológicas, dentro de las cuales se ha observado un incremento en la tendencia de los casos identificados. Fue en la semana 28 cuando por primera vez el número de animales infestados rebasó las tres centenas, al llegar a 324; las siguientes tres semanas se ubicó en 289, 296 y 311.

Después de eso, los números comenzaron a dispararse hasta llegar a números como 400 en la semana 34, a partir de la cual se observan altibajos que pasaron de 371, subieron a 388 y bajaron a 342 en la última semana.

Respecto al tipo de lesiones, el mayor porcentaje de la infección se ha encontrado en el ombligo de los animales recién nacidos, situación que a la fecha se ha identificado en dos mil 120 de ellos; el segundo patrón de la infestación ha sido en lesiones por golpes, con mil 677 casos; heridas por alambre, 455; aretado, 353; descorne, 333; pelea entre congéneres, 291; vulva, 261; mordedura de murciélago, 255, entre otros.

En el informe del Senasica destacó que, entre el 1 de enero de 2024 y el 13 de septiembre del presente año, personal de campo impartió dos mil 340 pláticas dirigidas a 88 mil 764 personas en distintas partes del territorio nacional, enfocadas a promover la notificación de casos sospechosos.

También resaltó la reunión de coordinación que se realizó en el estado de Veracruz, donde hace un par de meses se detectó un caso de gusano barrenador, que fue el que provocó que Estados Unidos cerrara por tercera ocasión su frontera al ganado mexicano, por considerar que este avance territorial de la plaga representaba un riesgo para su país.

El gusano barrenador es una plaga que llegó a finales de noviembre del año pasado al estado de Chiapas, proveniente del sur del continente, y que causó de inmediato una pausa comercial con Estados Unidos en cuanto al ganado que se le exportaba. A la fecha, ambos países han buscado acuerdos e implementar protocolos que incluyen mayor vigilancia y la dispersión de moscas estériles que ayuden a reducir la población del insecto.