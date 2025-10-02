Marcha del 2 de Octubre

Y es la policía capitalina la que prepara el operativo que habrá de desplegar este día entre la Plaza de las Tres Culturas y el Zócalo capitalino, a propósito de la marcha que realizarán estudiantes, agrupaciones sociales y múltiples colectivos en conmemoración del 2 de octubre. Ayer la dependencia capitalina informó que se tiene previsto que la movilización inicie alrededor de las cuatro de la tarde, por lo que llama a los automovilistas a tener en cuenta una serie de cortes que afectarán la circulación en la zona centro de la capital. Además, dio a conocer algunas rutas alternas por las que se podrán mover los vehículos: entre ellas la avenida Insurgentes hacia el norte y hacia el sur; la avenida Eje 1 Oriente, de norte a sur; Manuel González, de oriente a poniente, así como Avenida Chapultepec en sus dos sentidos, avenida Doctor Río de la Loza de poniente a oriente y José María Izazaga de oriente a poniente. Se espera una nutrida participación con expresiones de solidaridad con Palestina, y contra la violencia en escuelas.