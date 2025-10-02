Nuño fosfo

Con la novedad de que Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado que dirige Jorge Álvarez Máynez, sigue dando muestras de que no tiene problema en convertirse en nueva oportunidad para políticos priistas del peñismo. Ayer, nos cuentan, quien fuera secretario de Educación hace dos sexenios teniendo como una de sus principales banderas aplastar al sindicato magisterial estuvo en un evento que llevó por nombre “México tiene futuro, una alternativa a 7 años de Morena”. Entre quienes conocen del tema nos hacen ver que cada vez más extricolores de la misma época están siendo fichados por el partido fosfo fosfo, pues recién se vio en otro evento del mismo instituto político a Enrique de la Madrid, y desde hace tiempo se sumó a las filas naranjas Claudia Ruiz Massieu. Ya se verá qué puede hacer en favor de la causa naranja su nueva adquisición, nos comentan, porque se está configurando un tablero político en el que unos bien podría decirse que suman, pero también hay otros que en una de ésas podrían restar.