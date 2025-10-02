Quieren terminar con la oposición, acusa el PRI

De acuerdo con integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la eliminación del fuero constitucional para legisladores y los cambios a la Ley de Amparo buscan “terminar con la oposición y las voces críticas del periodismo”.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada del tricolor en el Senado, señaló que “es el traje a la medida de Venezuela. Obvio, quieren terminar con toda la oposición, quieren terminar con las voces que no están de acuerdo con ellos, quieren terminar porque ya tienen el Poder Judicial, por supuesto, quieren terminar con las voces críticas de la oposición”.

Alejandro Moreno (izq.) y Manuel Añorve (der.). ı Foto: Cuartoscuro

Sobre la reforma a la Ley de Amparo, señaló que, aunque se realizaron cambios, “dejan desprotegido al ciudadano para que no puedan, pues prácticamente, solicitar una suspensión provisional ante abuso de autoridad, quieren cambiar la narrativa de todo el desastre que tienen como gobierno, pero particularmente con el tema del huachicol”.

Por su parte, Carolina Viggiano, senadora y secretaria general del PRI, calificó la medida como un “piloto” de lo que considera un régimen autoritario implementado por Morena en Campeche.

“Yo creo que, para este régimen, para Morena, el piloto, el Estado piloto para implementar todas las acciones de la dictadura es Campeche. Ahí se ha visto la censura con los medios, ahí se ha visto todo tipo de persecución política y esta es una muestra de los excesos de Layda (Sansores). Esta es una muestra, sin duda, de las más claras, de hasta dónde está dispuesta a llegar”.

La legisladora aseguró que la reforma al fuero y la ley de amparo son distractores del Gobierno para desviar la atención de la recesión económica y de los problemas de seguridad y administración que vive el país.

Viggiano criticó, además, que la reforma pretende ser retroactiva, lo que consideró violatorio del artículo 14 de la Constitución, y acusó al gobierno de Morena de prácticas de opacidad, desorden en el gasto público y manejo irregular de recursos públicos.

FGR