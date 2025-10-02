Raspones inmobiliarios a Alito

Y es al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, al que parece que se le viene encima otra oleada de raspones político-inmobiliarios. Porque resulta que la gobernadora Layda Sansores, al dar cuenta de la expropiación que realizó de terrenos que, dijo, están a nombre de la mamá y el arquitecto de Alito, en los cuales se construirá un campus de la Universidad Rosario Castellanos, dio otro dato relevante. Que tiene detectados 34 terrenos más, con sus respectivas escrituras, cuyos propietarios son “prestanombres” del exgobernador de Campeche. Dijo además que en el caso de los espacios que ya fueron considerados de utilidad pública en el diario oficial estatal ya no procederán los amparos. La mandataria se mostró muy alegre con los terrenos y sus características, pues los definió como una chulada. Mientras Moreno Cárdenas anunció que procederá legalmente ante la decisión del gobierno estatal y dijo que ninguna mentira lo va a silenciar. Uf.

