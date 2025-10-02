Sheinbaum recuerda disculpa de Estado por 2 de octubre

Al conmemorarse 57 años de la matanza de Tlatelolco, la Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el primer acto realizado en su gobierno fue emitir un acuerdo para reconocer la violencia cometida por el Estado aquel 2 de octubre de 1968, y también para que se ofreciera una disculpa pública.

El acuerdo publicado hace un año describe lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad y que fue admitido por el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, en uno de sus informes, asumió la “responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política histórica por las decisiones del gobierno en relación a los sucesos del año pasado”.

También recordó que, en dicho documento de 2024, se comprometió a garantizar la no repetición de atrocidades como “a las que se refiere el presente acuerdo, actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles inhumanos o degradantes con la anuencia del Estado para destruir o exterminar un grupo de la población mexicana”.

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum inició recordando que el Estado reconoció los crímenes del 2 de octubre de 1968 y ofreció disculpas públicas.



La mandataria externó un mensaje de solidaridad con las familias de las víctimas y los presos políticos de entonces.

El 2 de octubre de 1968 grupos estudiantiles provenientes de instituciones públicas y privadas realizaron movilizaciones de protesta en contra de los actos de represión que sucedían durante el gobierno de quien fuera presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con la información que se conoce, los miembros del Batallón Olimpia se filtraron entre los estudiantes, estaban vestidos de civiles y portaban pañuelo o guante blanco en la mano izquierda.

Con información de Yosselin Pérez

