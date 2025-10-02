Y que se balconea

Nos hacen ver que fue la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres la que exhibió algunos datos que terminaron exhibiéndola un poco. Y es que presentó la cifra de funcionarios asignados a cada ponencia de los ministros de la anterior integración del máximo tribunal, y de acuerdo con ello, su ponencia tuvo durante la segunda mitad de 2024 un total de 74 personas en labores jurisdiccionales. La ponencia de Batres sólo era superada por la de la hoy ministra en retiro y expresidenta de la SCJN Norma Piña, quien tuvo 150 funcionarios a su cargo. Lo que llama la atención de esos números, es que, pese a haber tenido a un ejército de colaboradores, fuera la ministra a la que se le señaló de tener mayor rezago en la resolución de asuntos de la extinta Segunda Sala, pues de los 47 pendientes, 36 correspondieron a la ponencia de Batres Guadarrama, a pesar de que ella se defendió diciendo que fue a quien se le turnaron más asuntos. Uf.