Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo de AMLO, participa en Parlamento Juvenil en el Senado

El hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez, fue uno de los participantes en el Parlamento Juvenil 2025 del Senado de la República, lo cual marca una de sus primeras apariciones públicas en años y, particularmente, en un evento de carácter político.

Así quedó documentado en las fotografías del evento compartidas por el senador Saúl Monreal, promotor del mismo, en las cuales aparece al fondo el hijo menor del expresidente, quien hasta entonces se había mantenido alejado de la vida pública.

Jesús Ernesto, hijo del expresidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. ı Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la información disponible, este Parlamento, celebrado del 1 al 3 de octubre en la Vieja Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, se celebró con el objetivo de impartir un curso de derecho parlamentario a jóvenes estudiantes, así como permitirles realizar prácticas en comisiones para dictaminar iniciativas y preparar sesiones plenarias simuladas.

En el evento participaron 86 estudiantes de la Universidad Intercontinental (UIC), principalmente de Derecho y Ciencias Políticas, además de otras carreras como Administración y Contaduría.

La Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado. ı Foto: Wikimedia

A propósito del evento, Saúl Monreal aseguró que: “Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la convicción de transformar a México”.

Los objetivos del evento son fomentar la capacitación, la participación ciudadana y el interés de los jóvenes en la política y el proceso legislativo.

Hoy acudí al Parlamento Juvenil de estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental.



Deseo que sean ellas y ellos quienes, muy pronto, se interesen en convertirse en legisladores; que nunca claudiquen y que siempre persigan sus sueños con la… pic.twitter.com/TASfQxa7In — Saúl Monreal (@Saul_MonrealA) October 1, 2025

En cuanto a Jesús Ernesto, hijo menor del expresidente López Obrador, destacó que ésta fuera su primera aparición pública en años, y la primera conocida en un foro político de alcance nacional.

Hasta entonces, se desconocían más detalles de su vida privada, si bien no había estado exento de señalamientos.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió que se fuera a vivir a España con su hijo. ı Foto: Cuartoscuro

En agosto de este año, circularon rumores de que se estaba alistando para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, en el contexto de una supuesta mudanza a España junto con su madre, Beatriz Gutiérrez Müller. Sin embargo, ella desmintió ambos rumores.

“Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, escribió la esposa del expresidente en una carta publicada en agosto de 2025.

