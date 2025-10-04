Destacan niveles de productividad en la nueva Corte

Sesión ordinaria del pleno de la Suprema Corte, el pasado 30 de septiembre.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que, en materia jurisdiccional, la nueva integración del máximo tribunal ha alcanzado las cifras que el mismo lograba en sus anteriores épocas, cuando funcionaban el pleno y las dos salas, al haber resuelto 116 asuntos del 11 de septiembre al 1 de octubre, es decir, 12 casos por sesión.

“Antes pleno y salas llegaban alrededor de 120, 125 casos al mes. Nosotros estamos en 116, quiere decir que aún funcionando en pleno estamos llegando a la productividad que tenían antes funcionando en pleno y en salas”, dijo.

En encuentro con los representantes de los medios de comunicación reconoció que ha habido despidos en el máximo tribunal, tras la llegada de la nueva integración el pasado 1 de septiembre; sin embargo, no dio a conocer cifras.

El Tip: la SCJN aceptó resolver los litigios que la FGR inició para intentar apropiarse de diversos predios en la zona de Santa Fe, en un sector de condominios, la mayoría habitados.

A pregunta expresa, Aguilar Ortiz señaló que entre los cambios de personal que se han registrado se encuentra parte del equipo de los ministros que formaron parte de la anterior integración: “Ahí sí hay cambios, hay despidos. Ahí cada ministro es responsable de su equipo”.

Refirió que otra de las áreas que ha sufrido recorte de personal es la de seguridad, donde aún continuarán reduciendo la plantilla de trabajadores: “Había mucha gente que no… estaba muy grueso el equipo ya. Y de seguridad todavía vamos a recortar”.

Asimismo, informó que en lo que respecta a su ponencia, 35 personas fueron reubicadas en otras áreas del tribunal.

En torno a los espacios para los trabajadores de las distintas ponencias, dijo que se está buscando ajustar los lugares en el edificio de Pino Suárez 2, y dentro de ello, se incluirán los salones que se usaban para las dos salas, cuya operatividad desapareció con la nueva integración de la Corte.

“Las vamos a rediseñar para personal de los ministros. Toda la actividad jurisdiccional se va a concentrar en este edificio. Probablemente algunas direcciones tendrán que salir a otros edificios”, dijo.