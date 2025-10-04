Morena llama a acompañar a Sheinbaum en su primer informe en el Zócalo

Presidenta Claudia Sheinbaum alista cierre de gira nacional en el Zócalo de la Ciudad de México.

La dirigencia nacional de Morena convocó a la ciudadanía a participar este 5 de octubre en el evento que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo de su primer informe de gobierno.

En un mensaje difundido en redes sociales, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde Luján, pidió a los simpatizantes asistir a la Plaza de la Constitución en punto de las 11:00 horas de este domingo.

“Invitamos a todas y todos a acompañar a nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo, 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos todas y todos acompañarla a su primer informe de gobierno”, señaló en un breve video.

Carolina Rangel Gracida, secretaria general de Morena, también se sumó a la convocatoria. Desde Tijuana, Baja California, en el marco de la gira del Comité Ejecutivo Nacional, aprovechó para invitar a la ciudadanía a acudir al evento de la jefa del Ejecutivo.

Este domingo acompañemos a nuestra histórica Presidenta @Claudiashein en su primer informe de gobierno ¡Nos vemos a las 11:00 hrs. en el Zócalo de la Ciudad de México, no falten! pic.twitter.com/PYYdkn7crP — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) October 4, 2025

Este domingo 5 de octubre, Sheinbaum encabezará el cierre de su gira nacional con motivo de su primer informe de gobierno, que entregó el pasado 1 de septiembre al Congreso de la Unión.

Sheinbaum estrena documental sobre su primer año de gobierno

El 3 de octubre, Claudia Sheinbaum estrenó el documental “Los primeros 365 días, la transformación avanza”, que sigue su primer año como titular del Ejecutivo Federal.

A un año de haber asumido la Presidencia, la mandataria reflexiona sobre los desafíos en lo que va de su administración, como la imposición arancelaria por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En el material audiovisual, Sheinbaum destaca la estrategia de seguridad, la implementación del Plan México y de Programas del Bienestar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr