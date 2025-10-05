México gestiona medicamentos para connacionales detenidos en Israel

Barcos con banderas palestinas y de otros países, que formaban parte de la Flotilla Global Sumud.

Se encuentran en el centro de detención de Ktziot

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los connacionales capturados en el centro de detención de Ktziot, luego de que la armada israelí interceptó la Flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

“[El embajador] ha conversado con todas ellas y gestionado algunos medicamentos que requieren, a través de los canales diplomáticos, escribió la cancillería en un comunicado compartido en la red social X.

De acuerdo con el reporte, el equipo diplomático mexicano sostuvo una nueva reunión con los familiares de los y las mexicanos para informarles sobre los avances de su próxima repatriación y las gestiones realizadas desde la Cancillería y la embajada de México en Israel.

“La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por los derechos humanos de las y los connacionales en el exterior, así como por garantizar su regreso seguro a nuestro país”, concluyó.

