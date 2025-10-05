‘Nos encorralaron’, dice Ricardo Monreal sobre lugar que le asignaron en informe de Sheinbaum

Ricardo Monreal y Adán Augusto López, durante el evento en el Zócalo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Con un tono burlón, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, soltó unas carcajadas al referirse al lugar que le fue asignado junto a su homólogo en el Senado, Adán Augusto López Hernández, durante la presentación del primer informe de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

Este domingo, la mandataria expuso el balance del primer año de su administración ante un abarrotado Zócalo de la Ciudad de México. En primera fila, frente al templete, se ubicaron las y los gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, y detrás, separados por vallas, estaban Ricardo Monreal y Adán Augusto, quien ha enfrentado polémicas recientes por sus ingresos millonarios no declarados y por la detención de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad durante su administración en Tabasco, señalado como fundador y líder del grupo criminal “La Barredora“.

“Hoy nos encorralaron", dijo entre risas Monreal, al recordar el incidente del 9 de marzo, cuando, por no percatarse de la llegada de Sheinbaum a otro evento en el Zócalo, él y López Hernández le dieron la espalda mientras se tomaban una fotografía con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján y el secretario del partido, Andrés Manuel López Beltrán.

“Hoy nos encorralaron para no cometer aquel error. Nos encorralaron para que no cometiéramos errores", comentó este 5 de octubre, y rechazó que la Presidenta los hubiera “puesto en orden”.

“Yo diría que no nos pusieron en orden, simplemente la Presidenta decidió poner unas vallas”, añadió, con un tono más serio.

