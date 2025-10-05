Sheinbaum destaca acciones en materia de economía, gasto social, política exterior...

Claudia Sheinbaum dio un mensaje por su primer año de Gobierno desde el Zócalo capitalino.

En su mensaje por su Primera Año al frente de la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum destacó este domingo los avances en materia económica, gasto social, infraestructura y política exterior, entre otros temas.

Tras lanzar una crítica a los gobiernos anteriores por llevar al país bajo políticas neoliberales que llevaron a altos índices de pobreza, Claudia Sheinbaum destacó que se consiguió sacar de dicha condición a 13.5 millones de mexicanos entre 2018 y 2024, lo cual describió como una “hazaña”, frente a lo cual, sostuvo, se deberá seguir trabajando para que ningún habitante se quede en dicha condición.

Claudia Sheinbaum también remarcó que México ha conseguido ser el segundo país con menor desigualdad en el continente, debajo de Canadá.

“A pesar de las difíciles circunstancias internacionales, la economía está fuerte; el crecimiento es 1.2 por ciento frente a a caída que anticiparon los catastrofistas”, destacó Claudia Sheinbaum desde un Zócalo lleno de seguidores.

Claudia Sheinbaum agradeció a las empresas por haber accedido a firmar el PACIC y evitar aumentos en precios de la gasolina y tortilla.

Al hacer un recuento de las 19 reformas constitucionales y 40 a leyes, la Presidenta Claudia Sheinbaum resaltó los cambios hechos al sistema judicial del país y aseguró que su reciente propuesta ante el Congreso para cambiar la Ley de Amparo no dejará a la población sin protección ante actos de las autoridades.

Sobre el Poder Judicial, que llevó a que el 1 de junio de este año se realizaran a cabo las primeras elecciones de jueces, ministros y magistrados, Claudia Sheinbaum dijo: “Se terminó la era en el Poder Judicial de nepotismo, corrupción y privilegios. Comienza nueva era de legalidad y justicia, un verdadero Estado de derecho”.

Recuerda que a partir de una reforma que envió al Congreso, a partir de 2030 ya no habrá reelección y ha quedado prohibido el nepotismo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum ahondó en que ha quedado establecido desde la Construcción el rechazo a cualquier acto injerencista en intervencionista.

“México no acepta intervencionismo, somos un país libre independiente y soberanía”, dijo Claudia Sheinbaum.

Al hablar de la reforma a la Ley de amparo, que en estos momentos está bajo análisis en el Congreso, mencionó que estos cambios garantizarán el derecho frente a cualquier acto de autoridad.

“Su objetivo es hacer impartición de justicia mas rápida, expedita, garantizar la pronta actuación frente a lavado de dinero y evitar que amparo se vuelva el resguardo de por vida de los que no quieren pagar sus impuestos”, exclamó.

En temas de seguridad, Claudia Sheinbaum informó que esta mañana le dieron los resultados de los primeros 12 meses de su gobierno.

“Hemos reducido el homicidio doloso en 32%, es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre del 2025, se cometieron 27 homicidios diarios menos”, afirmó Claudia Sheinbaum.

“No gobierno sola”, exclama Sheinbaum

Al arrancar su mensaje ante el Zócalo, la Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó en su discurso que “no gobierno sola”. Aseguró que el gobierno de hoy es una herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como honesto y un “ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor al pueblo”, de quien se han empeñado en separarla para “acabar con el movimiento de transformación”, lo cual aseguró que “no va a ocurrir” porque quienes pertenecen al mismo comparten valores y amor al pueblo, así como el proyecto de humanismo mexicano, de lo cual sostuvo ella tampoco se separará.

