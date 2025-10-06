Cae José Luis ‘N’, presunto líder criminal en Durango, y cinco cómplices

Autoridades federales detuvieron en Durango a José Luis “N”, alias “Don José”, identificado como presunto líder de una célula criminal dedicada al secuestro y tráfico de personas, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado, la SSPC informó que, además de alias “Don José”, fueron capturadas otras cinco personas que formaban parte de la misma organización delictiva, y que las detenciones ocurrieron tras cinco cateos simultáneos en Durango capital.

De acuerdo con el comunicado, los cateos se efectuaron en inmuebles ubicados en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, identificados como puntos de operación del grupo criminal. Durante las diligencias se aseguraron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.

Según informó la SSPC, las órdenes de cateo fueron liberadas por un juez de control luego de reunir los datos de prueba necesarios a través de vigilancias fijas y móviles. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, mientras que los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó sobre la detención también en sus redes sociales: “en una operación encabezada por el Ejército Mexicano y la FGR se detuvo en Durango a seis personas, entre ellas a José Luis ‘N’, alias ‘Don José’, identificado como uno de los líderes de una célula delictiva de la zona”.

En el operativo también participaron la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades locales.

García Harfuch agregó que, con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reafirma su compromiso de detener a los generadores de violencia y garantizar la seguridad de las familias en la región.

