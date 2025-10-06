Israel y Embajadas de México en la región coordinan repatriación de mexicanos

Una de las embarcaciones que forman parte de la Flotilla Global Sumud.

El Gobierno de Israel ya autorizó la repatriación de los mexicanos que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel, la cual se llevará a cabo mediante la coordinación entre aquel y las Embajadas de México en la región, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de una publicación en X, la SRE informó que el embajador de México en Israel realizó una nueva visita a los mexicanos en el centro de detención, en la cual les informó los avances sobre su repatriación.

Destacó que ésta ya se está gestionando, después de que el Gobierno de Israel diera su autorización. Así, el retorno de los mexicanos “se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”.

Asimismo, la SRE destacó que, para garantizar el retorno seguro de los mexicanos, el embajador de nuestro país en Israel acompañará a los connacionales en su viaje de regreso.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel”, escribió la cancillería.

“Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”, abundó.

Finalmente, la SRE destacó que ha mantenido contacto permanente con los familiares de los detenidos.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los connacionales volverán a nuestro país esta semana, si bien no precisó cuándo.

Confirmó que se encuentran en buen estado y condiciones, y explicó que los medicamentos que gestionó la SRE fue para atender padecimientos que presentan.

