Adiós a la “graciosa” ley antiestickers

Será efímera, nos comentan, la fama que adquirió en los últimos días el diputado morenista Armando Corona tras proponer que se sancione hasta con cárcel a quien haga stickers o memes por medio de inteligencia artificial para ridiculizar a alguien y no sólo eso, sino que el castigo sea mayor si el afectado es un funcionario. Nos cuentan que el legislador se esmeró en los últimos días en aclarar que buscará modificar su propia propuesta para quitar los elementos que afectan la libertad de expresión. Sin embargo, nos comentan, eso ya no es necesario porque su coordinador, el diputado Ricardo Monreal ayer aclaró que esa propuesta no pasará. “Respeto la capacidad de iniciativa. Pero ésta particularmente yo creo que no va a pasar. Yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío, no se ha discutido en el grupo, pero él tiene el derecho de presentarla”. De alguna manera, nos dicen, eso ayuda también a Corona, porque su propuesta lo que sí había logrado era que lo ridiculizaran con memes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Rubalcava opera