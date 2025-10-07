Adjudican a consorcio encabezado por GAMI la construcción del tramo final del Tren Saltillo–Nuevo Laredo

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), organismo desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), adjudicó este 6 de octubre el contrato para el diseño y construcción de un tramo de 136.48 kilómetros del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo al consorcio encabezado por GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., filial de Grupo INDI.

La decisión se dio tras la licitación pública internacional LO-09-D00-009D00999-I-32-2025, en la que la propuesta del consorcio obtuvo la mejor evaluación técnica y económica bajo el sistema de puntos y porcentajes. El contrato abarca los segmentos 18, 19 y 20, que enlazarán Arroyo El Sauz con la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, un tramo clave dentro del nuevo sistema ferroviario.

El contrato fue asignado por un monto de 12 mil 669 millones 670 mil 550 pesos, con un plazo de ejecución de 1,054 días naturales y un inicio de obra previsto para el 13 de octubre de 2025. La propuesta de GAMI y sus socios alcanzó la máxima calificación en apartados como procedimientos constructivos, experiencia del personal técnico y disponibilidad de maquinaria especializada, elementos que determinaron su ventaja sobre los competidores.

Documento oficial. ı Foto: Especial.

Además de GAMI, el consorcio ganador está conformado por Construcciones Urales, S.A. de C.V., Recal Estructuras, S.A. de C.V. y la firma española AZVI S.A.U., con experiencia en infraestructura ferroviaria en Europa y América Latina.

El tramo Arroyo El Sauz–Nuevo Laredo representa la sección de mayor longitud del corredor y la conexión directa con la frontera norte, lo que lo convierte en un eslabón estratégico dentro del Tren del Golfo de México, nombre oficial del proyecto ferroviario anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este sistema conectará la Ciudad de México con Nuevo Laredo a lo largo de 1,200 kilómetros.

Con esta adjudicación, Grupo INDI refuerza su presencia en proyectos de transporte y movilidad, al tiempo que amplía su portafolio de infraestructura estratégica. En meses recientes, la empresa ha ganado contratos en sectores portuarios y aeroportuarios, consolidando su posición como uno de los principales operadores mexicanos de ingeniería y construcción a gran escala.

El Tren del Golfo de México contará con una vía exclusiva para pasajeros, velocidades de hasta 200 km/h y estaciones de distintos niveles. También se prevé la instalación de laderos cada 25 kilómetros y la posibilidad de expandir la ruta a doble vía en el futuro.

De acuerdo con estimaciones de la ARTF, el tramo Saltillo–Nuevo Laredo atenderá una demanda anual cercana a los siete millones de pasajeros, contribuyendo a fortalecer la movilidad regional y la conectividad internacional.

Los tramos previos del proyecto ya fueron asignados: ICA construirá la sección Unión San Javier–Arroyo El Sauz (100.05 km) y Operadora CICSA estará a cargo del tramo Saltillo–Santa Catarina (111 km).

