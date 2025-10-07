Aseguran los terrenos para 900 mil viviendas

Alrededor del 50 por ciento del Plan Nacional de Vivienda, cuya meta es construir un millón 800 mil nuevos hogares en todo el país, ya tiene asegurado el suelo sobre el que se construirán, anunció la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega.

En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que ya se cuenta con una reserva para los trabajos de 900 mil nuevas viviendas, la cual se ha realizado con un proceso cuidadoso “para no provocar una especulación inmobiliaria”.

Apuntó que hay cerca de 300 mil viviendas en proceso de construcción en todo el país con distinto grado de avance: 200 mil 613 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 86 mil 708 de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

TE RECOMENDAMOS: Inicia en enero el registro nacional Perfila Sheinbaum ruta para unificar sistema de salud

1 millón 800 mil nuevos hogares es la meta del Plan Nacional de Vivienda

Recordó que la meta es construir 400 mil viviendas, de las que 302 mil son del Infonavit; 86 mil, de la Conavi, que dará acceso a créditos a no derechohabientes, y nueve mil por parte del Fovissste.

Además, anunció que ya comenzó la entrega de las primeras 9 mil 160 viviendas, de las cuales el Infonavit entregará 5 mil 660, entre octubre y diciembre. Y el Conavi asignará 3 mil 500 inmuebles.

En mejoramientos de vivienda, recordó que la meta inicial era de 370 mil proyectos, pero creció a 400 mil, que llevan un avance de las obras de 80 por ciento.

Asimismo, destacó que este plan de vivienda ha generado empleos, sobre todo en las remuneraciones que se ofrecen a quienes trabajan en la construcción.

Respecto a la regularización de vivienda, dijo que se ha superado la meta de 120 mil, pues a la fecha ya se han puesto en orden 202 mil 471 viviendas.

El director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta, llamó a la población a no dejarse engañar por personas que se dicen gestores y cobran para realizar los trámites.