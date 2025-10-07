Diputados piden minuto de silencio por aniversario de conflicto en Gaza y termina en pleito | VIDEO

Durante el segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel que motivó el inicio del actual conflicto en Gaza, legisladores de la Cámara de Diputados en México intentaron dedicar un minuto de silencio por las bajas que ambos beligerantes han sufrido a causa de este enfrentamiento armado… pero terminó en un conflicto con empujones, gritos e insultos.

Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de este martes, la legisladora panista Margarita Zavala propuso guardar un minuto de silencio por las víctimas del ataque que perpetró Hamás contra territorio israelí, el pasado 7 de octubre de 2023, el cual dejó más de mil muertos en ese país, incluido el mexicano Orión Hernández.

Humo emerge de explosiones en Gaza. ı Foto: Reuters

Sin embargo, ante esta propuesta, el diputado morenista Leonel Godoy Rangel respondió que el minuto de silencio no debería ser solo en memoria de las víctimas israelíes de aquel ataque, sino también en honor a “los 65 mil muertos, entre ellos más de 20 mil niños que han sido masacrados por el Ejército israelí”.

“Pido que también se guarde un minuto de silencio por los niños, mujeres y hombres que han sido asesinados en la Franja de Gaza”, solicitó Godoy Rangel.

Diputados piden minutos de silencio por Palestina e Israel... pero no alcanzan acuerdo. ı Foto: Captura de video

Las solicitudes provocaron gritos de inconformidad por parte de ambas bancadas, de forma que, para resolver la situación, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, resolvió dedicar, en su lugar, dos minutos de silencio, uno por las víctimas israelíes y otro por las de Gaza, mayormente palestinas.

Así, entre gritos y diferencias, López Rabadán dio inicio al minuto de silencio solicitado por su compañera panista, en memoria del ataque de Hamás a Israel. Sin embargo, el momento no se concretó debido a que, durante este tiempo, un grupo de legisladoras se subió a la Mesa Directiva, e interrumpió el silencio para gritar consignas de “¡Palestina libre, Palestina libre!”.

Las legisladoras protagonizaron una fuerte discusión arriba de la Mesa Directiva, que avanzó hasta los señalamientos, gritos y empujones. Mientras tanto, la presidenta López Rabadán intentó continuar con el minuto de silencio. Otros legisladores sí respetaron el momento en sus curules.

Este episodio provocó reacciones en redes sociales, y quedó grabado como parte de la sesión de los Diputados de este martes 7 de octubre. Es posible ver el momento completo a partir de la hora con 04 minutos (01:04) de la transmisión en vivo:

