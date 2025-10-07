En Sinaloa detienen a integrante de Los Chapitos y aseguran armas, cartuchos y droga

En los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras en Sinaloa, durante dos acciones coordinadas, elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron a Filiberto “N”, integrante de la fracción de Los Chapitos; además, fue asegurado un arsenal de armas, cartuchos útiles y hasta un vehículo apócrifo del Ejército.

A través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad Federal indicó que estas acciones fueron desarrolladas agentes de seguridad mientras realizaban recorridos de vigilancia en los pueblos antes mencionados.

Durante el primer operativo, los elementos detuvieron a Filiberto “N”, quien es identificado como integrante de Los Chapitos; mientras que en un segundo operativo, los elementos de seguridad hallaron tres armas largas, mil 770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, un paquete con marihuana, un paquete con cocaína.

También localizaron cuatro camionetas con blindaje artesanal o monstruo, entre los que se encontraba una unidad apócrifa del Ejército Mexicano, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.

En estas operaciones coordinadas, de acuerdo con un comunicado conjunto, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con la sociedad sinaloense para inhibir los delitos”, indicó el Gabinete de Seguridad.

