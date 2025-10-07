Error de seis minutos

Un error que se corrigió en seis minutos provocó ayer inquietudes entre universitarios, pero también que se desataran montones de teorías conspirativas. Ocurrió que un camión con militares equivocó la ruta y se metió por la Avenida del Imán a Ciudad Universitaria. Fue la propia UNAM la que —tras los hechos— expuso en un comunicado que el camión del Ejército entró a CU a las 9:07 de la mañana. “Personal de la Secretaría de Prevención y apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria detuvieron el vehículo para preguntar a dónde se dirigía, a lo que el conductor explicó que, por equivocación, dieron una vuelta incorrecta, indicándoles por dónde podían retomar su ruta”. Finalmente detalla que “el vehículo salió por la calle Delfín Madrigal a las 19:13 horas. Ayer mismo volvieron a actividades la mayoría de las escuelas y facultades tras los paros que iniciaron en días pasados por tensiones derivadas de los hechos violentos en el CCH Sur y eso contribuyó, y bastante, a la especulación. En fin.

