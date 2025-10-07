Estos son los 11 estados con lluvias fuertes por el huracán Priscilla

Debido al huracán Priscilla hoy se esperan lluvias en varios estados del país, serán desde chubascos hasta lluvias puntuales fuertes a intensas, que estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Este martes el huracán Priscila se desplaza de manera lenta hacia el sur de Baja California Sur, por lo que se ocasionarán también vientos fuertes con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, así como oleaje de hasta 6 metros de altura.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros se darán en 11 estados:

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 6 de octubre de 2025

Baja California Sur en el sur. Sinaloa en el centro y sur. Nayarit en el norte y centro. Oaxaca en el norte y este. Chiapas. Puebla en el este. Veracruz en la costa y el sur. Tabasco. Campeche en el este y suroeste. Yucatán en el sur. Quintana Roo en el este, centro y sur.

Las lluvias fuertes con puntuales fuertes de 50 a 75 milímetros se darán en ocho estados: Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros se darán en siete estados: Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

En cuanto a los intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros se darán en cuatro estados: Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

Baja California y Sonora tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Pronóstico de lluvia 7 de octubre ı Foto: SMN Conagua

Estas lluvias puntuales fuertes a intensas causarán afectaciones como la reducción de visibilidad, se incrementará el niel de ríos y arroyos, se generarán encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Además, las rachas de fuerte viento podrán ocasionar caída de árboles, anuncios publicitarios y objetos diversos.

En cuanto al oleaje se espera que este incremente en nueve estados:

Costas en el sur de Baja California Sur : Oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura:

Costas de Nayarit y Jalisco : Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura

Costas de Sinaloa, Colima y Michoacán : Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura

Costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas: Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura

También existe probabilidad para que se desarrolle un ciclón en el sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, y otra zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre la península de Yucatán, además de una circulación ciclónica en altura frente a la costa de Veracruz.