Mejor apoyo discreto

Y nos cuentan que en la visita que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizó al CRIT en Tlalnepantla, más que dejar un donativo, pudo dejar una lección de cercanía. Y es que en el lugar la maestra no sólo habló de rehabilitación, sino de igualdad de oportunidades y del deber del Estado de acompañar a las familias con hijas e hijos que tienen alguna discapacidad. El gesto fue discreto, pero cumplió con su objetivo, nos hacen ver, pues claramente contrastó con el estilo de mandatarios del pasado que solían tomarse la foto en el lugar e irse. En corto, algunos colaboradores de la texcocana aseguran que la instrucción fue clara: “No se trata de aparecer en pantalla, sino de cambiar realidades”. El apoyo entregado, por lo pronto, será para becas de Rehabilitación Integral, y beneficiará a niñas, niños y adolescentes que reciben atención en el CRIT Tlalnepantla y en el Centro de Autismo Teletón de Ecatepec. Ahí el dato.

