Rubalcava opera

Asistentes al Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino nos aseguran que un contingente encabezado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, no pasó para nada desapercibido. Y es que aún entre apretones y reclamos, los seguidores del exalcalde de Cuajimalpa demostraron capacidad de movilización el domingo pasado. Rubalcava, nos dicen, llegó además con simpatizantes uniformados, para mostrar también capacidad de operación. Es sabido que detrás de este tipo de acciones hay mensajes que mandan los actores políticos y que en este caso podría tratarse de una estrategia de reposicionamiento. ¿Será que Rubalcava busca congraciarse para que le den control real del Metro? Porque nos cuentan que actualmente el Sistema de Transporte Colectivo está controlado, por un lado, por César Cravioto y, por el otro, por Juan Pablo de Botton. Ahí el dato.