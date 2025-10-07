Sacerdote asesinado

Nos piden estar pendientes del caso del sacerdote católico Bertoldo Pantaleón Estrada, quien ayer fue encontrado sin vida en la carretera México-Acapulco, en el municipio de Eduardo Neri, en Guerrero. El cura, de 59 años, había sido reportado como desaparecido hace dos días por la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa. “Ruego al presbiterio que eleven sus oraciones en las diferentes comunidades parroquiales para que sea respetada la integridad de su persona y sea localizado con bien. Por este momento tan delicado que estamos viviendo pido a todos evitar las especulaciones y mantener un espíritu optimista en medio de la adversidad”, indicó el obispo José de Jesús González. Por la tarde, sin embargo, tras conocerse de la muerte de Bertoldo, la Conferencia del Episcopado condenó los hechos de violencia que enlutan a la comunidad católica y exigió a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva y transparente. En los últimos seis años 10 sacerdotes fueron asesinados, de acuerdo con datos de la Iglesia. Pendientes.