Sheinbaum advierte intensificación de huracán Priscila a categoría 3

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el huracán Priscila presenta condiciones para intensificarse a categoría 3, ante lo cual sostuvo que se encuentran coordinados los tres niveles de gobierno.

En redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo especificó que el ciclón mantendrá su trayectoria de manera paralela a la costa occidental de Baja California Sur.

“Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

En las primeras horas de este martes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que habrá lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit; fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR