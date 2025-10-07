Sheinbaum niega que el corporativismo siga

Frente a la fuerte movilización por parte de distintos sindicatos que llenaron el Zócalo de la Ciudad de México, para el informe rendido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo, la mandataria negó que haya corporativismo como lo hubo en los gobiernos de otros partidos, como el PRI.

Este 5 de octubre, la titular del Poder Ejecutivo expuso los proyectos y acciones implementadas en su primer año del sexenio. La Plaza de la Constitución estuvo abarrotada principalmente por quienes conforman organizaciones sindicales como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El Dato: Fundada por Pedro Haces, expriista y actual diputado federal de Morena, la CATEM es uno de los grupos sindicales con mayor presencia en actos oficiales de la 4T.

“No, aquí no hay corporativismo, eso tiene que quedar muy claro. Nosotros estamos en contra del corporativismo que se dio durante toda la época del priismo, incluso en el caso… El ‘corporativismo’, ¿qué es?, las organizaciones sindicales de campesinos que pertenecían al PRI como tal: el sector obrero, el sector empresarial, el sector campesino, el… Entonces, las organizaciones, como tal, eran parte del PRI; y se gobernaba con un solo partido. Entonces, era parte de un partido de Estado, por eso se le llamaba así”, dijo al respecto en su conferencia de prensa.

Aseguró que, en el caso de Morena, la afiliación al partido se definió desde el inicio como algo individual y la invitación a formar parte del mismo siempre ha sido abierta.

“Pero no hay un llamado desde el gobierno a decir: ‘Movilízate este sindicato tal o… sindicato otro, sindicato otro. Entonces lo que nos gusta es que la gente llegue de manera individual”, dijo.

Sobre la ausencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a este y otros eventos multitudinarios, negó que se trate de motivos de seguridad, sino más bien por la carga de trabajo que llega a tener y frente a la cual él es quien decide si la acompaña o no.

A pregunta expresa sobre si existen amenazas en contra del funcionario, negó que haya y que la seguridad con la que cuenta es parte de la protección que se le brinda a él, así como a los titulares de las secretarias de Marina y Defensa Nacional; no obstante, particularizó que, en este caso, el titular de Seguridad Pública cuenta con medidas especiales por el atentado del que fue víctima cuando estuvo a cargo de seguridad en la Ciudad de México.

“Entonces, depende del día y de las tareas y las actividades que tengan ese momento. Pero sólo se debe a temas de trabajo. (¿No existen amenazas?) No, él, evidentemente, igual que el secretario de la Defensa, de la Marina, que muchas veces asisten y a veces en algunos lados, no, deben tener medidas de seguridad especiales, evidentemente. Y más él, que fue en su momento víctima de un atentado. Pero en este caso él toma las decisiones de venir o no de acuerdo con la cantidad y la carga de trabajo que tenga, o algún seguimiento que tiene que hacer, en particular, para un tema”, declaró.

En cuanto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que no estuvo en el evento porque viajó a Japón para lograr con ellos acercamientos comerciales.

También negó que el haber colocado a los coordinadores parlamentarios como Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Ricardo Ávila, Manuel Velasco, así como a la dirigente y el secretario de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, haya representado algún mensaje de reprensión por haber sido quienes se distrajeron al tomarse una fotografía al momento en que ella pasaba detrás suyo en otro mitin realizado en marzo.