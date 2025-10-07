Sin indicios de responsables detrás de amenazas a UNAM

A la fecha no se han encontrado indicios sobre quiénes son los responsables de las amenazas que han hecho que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pausara sus actividades en las últimas dos semanas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el Gabinete de Seguridad se mantiene en contacto con la institución para colaborar en el marco de respeto a su autonomía.

Mencionó que, hasta hoy, las amenazas han resultado falsas, pero las indagatorias hasta ahora no han arrojado sobre quienes están detrás de las mismas.

TE RECOMENDAMOS: Estrategia Nacional de Seguridad Gabinete de Seguridad federal informa acciones relevantes del 6 de octubre de 2025

“Hay investigación por parte de la secretaría, pero no hay todavía”, dijo.

#MañaneraPresidenta | 🚨 TODAS LAS AMENAZAS FUERON FALSAS 🚨



Claudia Sheinbaum informó que las supuestas amenazas de bomba registradas ayer en la UNAM resultaron negativas. 🧯📚



Se mantiene coordinación con autoridades universitarias y de seguridad para garantizar la… pic.twitter.com/6AEDZkmRmc — Juncal Solano (@juncalssolano) October 7, 2025

Como parte de la colaboración, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se ha puesto en contacto con el rector, Leonardo Lomelí, para mantener diálogo en materia de seguridad.

Agregó que también se trabaja en un plan de atención integral para la población joven, particularmente a raíz del homicidio de un alumno a manos de otro estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

“Hay comunicación permanente con las áreas de seguridad, con la UNAM en lo que se requiera colaborar y además estamos trabajando, como lo informé, en un programa especial de atención a los jóvenes, de salud mental y también de incorporación de distintas actividades que permitan atender la situación particular que se presentó con este tan lamentable homicidio”, declaró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT