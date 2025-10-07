Veracruz violento

Otra vez Veracruz, entidad donde gobierna Rocío Nahle, dio de qué hablar por la violencia que atraviesa. Y es que ayer fue asesinada a tiros quien fuera candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga, Jessica Flor Luna Aguilera. El ataque se dio cuando la petista se dirigía a recoger a su hija a la escuela en el municipio de Atoyac, a poco más de 10 kilómetros de distancia de Yanga. La dirigencia del PT ya condenó la agresión que le quitó la vida a “una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos” y demandó que las autoridades investiguen los hechos y lleguen al fondo de los mismos para que no haya impunidad. El nombre de Luna Aguilera se agrega al de otros políticos asesinados en la entidad, entre ellos Ramón Valencia, Germán Anuar Valencia, Yesenia Lara, Esteban Fonseca. En estos hechos ningún partido ha estado a salvo.