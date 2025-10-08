Caen 34 mil por ilícitos de alto impacto: Harfuch





El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la estrategia echada a andar en este primer año ha buscado atacar ‘las raíces’ de las organizaciones criminales, que ha permitido dar golpes financieros y a la estructura de los grupos delincuenciales por medio de operativos y demás acciones que llevaron a la captura de más de 34 mil personas vinculados a prácticas ilícitas.

“En esta administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado acciones estratégicas para construir la paz en nuestro país con el objetivo de reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.

“Se ha construido una estrategia diseñada para atacar las raíces de la violencia con justicia social, inteligencia institucional, fortaleciendo las instituciones de Seguridad y coordinación plena entre los 32 estados de la República”, afirmó.

En su informe durante la conferencia matutina, subrayó el papel de la Guardia Nacional (GN) para la seguridad del país, la cual aseguró que se ha fortalecido con la adhesión de esta corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Guardia Nacional ha sido indispensable para proteger territorios que no cuentan con policías fortalecidas y para reforzar la seguridad en carreteras. La Guardia Nacional cada vez se fortalece más, gracias a la incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional, institución ejemplar que permite que la Guardia Nacional tenga un desarrollo basado en principios inamovibles y lealtad a la patria, ya hoy con 133 mil elementos desplegados en el país”, dijo.

Detalló que esto se ha traducido en la captura de 34 mil 690 personas vinculadas a delitos de alto impacto, como secuestro, tráfico de armas y drogas, así como líderes de organizaciones criminales señaladas de generar la violencia en el territorio mexicano.

Subrayó el aseguramiento de más de tres millones de pastillas de fentanilo en 22 estados; además, el Ejército y la Marina han destruido mil 564 laboratorios y áreas de concentración, asegurando 800 toneladas de sustancias, lo cual fue calificado como una cifra sin precedentes, que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos.

En este año también se han decomisado 17 mil 283 armas de alto calibre, de las que 70 por ciento son procedentes de Estados Unidos.

Remarcó que la disminución de los homicidios en diversos estados implicó un fortalecimiento del despliegue de elementos, así como acciones de inteligencia e investigación.

Uno de los casos destacados respecto a los operativos desplegados fue Guanajuato, donde los homicidios bajaron 61 por ciento; también el Estado de México, de donde resaltó operativos como como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el Operativo Mando Unificado Oriente, que ha derivado en una reducción de 43 por ciento el número de víctimas.

En el reporte del plan contra extorsión, precisó que ya se han detenido 386 personas en 19 estados y, a la fecha, van 986 carpetas de investigación por parte de las fiscalías.

Buenos números

Resultados de la estrategia de seguridad.