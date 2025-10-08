“¿Candidato, cómo estás?”

En los pasillos de la Cámara alta, nos comentan, cada vez con menos pudor se dan charlas e intercambios entre integrantes del Partido Verde y el senador Saúl Monreal, quien —pese a las recomendaciones que le han hecho propios y extraños— nomás no deja de suspirar por la candidatura al gobierno de Zacatecas. Nos cuentan que en esos saludos de pasillo y hasta en el pleno, varios han escuchado que los ecologistas llaman “candidato” a Saúl. Y es curioso, nos dicen, que ya el legislador guinda lo toma con mucha naturalidad y suele responder con sonrisas complacidas. Es sabido que al zacatecano se le aleja cada vez más la posibilidad de hacer su sueño realidad, si su intención es que lo abandere Morena. Apenas el lunes pasado desde Palacio le mandaron el mensaje de que es joven y puede esperar otros seis años. Sin embargo, nos insisten, por la forma en que el morenista se comunica con los ecologistas da la impresión de que uno y otros tienen ya una velita verde encendida y no precisamente para el 2033. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Primera baja en Tabasco