Comisiones aprueban ‘Ley Valeria’; el acecho será delito federal, penas irán de uno a 4 años

El Congreso de la Unión dio un paso histórico en la protección de las mujeres al aprobar en comisiones la iniciativa conocida como “Ley Valeria”, promovida por la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Iraís Reyes, la cual tipifica el acecho como delito en el Código Penal Federal.

La Comisión de Justicia avaló el dictamen que sancionará el seguimiento, vigilancia o acoso constante hacia una persona sin su consentimiento, acciones que pueden generar afectaciones psicológicas, emocionales y sociales en las víctimas.

“El acecho no es amor, no es interés, no es insistencia: es violencia. Y hoy el Congreso la nombra, la sanciona y la convierte en ley”, expresó la diputada Iraís Reyes durante la discusión.

La iniciativa lleva el nombre de Valeria Macías, maestra y promotora cultural de Nuevo León que fue acechada durante cinco años sin que las autoridades pudieran intervenir debido a la falta de una figura penal que sancionara ese comportamiento.

Con la entrada en vigor de la reforma, se prevé imponer penas que van de uno a cuatro años de prisión, además de multas de hasta 400 días, a quienes de manera reiterada y sin consentimiento vigilen, sigan o intenten establecer contacto con otra persona por cualquier medio, alterando su tranquilidad o su vida diaria.

Asimismo, las sanciones aumentarán cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o en condición de vulnerabilidad, con el fin de garantizar una protección más amplia ante conductas de acoso persistente. “Esta ley representa un mensaje muy claro: que ninguna mujer vuelva a escuchar pasos detrás y pensar que la ley no la acompaña”, subrayó Reyes.

Tras su aprobación en comisiones, la “Ley Valeria” será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se discutirá para su eventual aprobación definitiva.

Hasta el momento, nueve entidades del país (Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero y Oaxaca) ya han incorporado el acecho como delito en sus códigos locales.

