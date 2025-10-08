Contra huachicol fiscal y factureras

Y fue la Secretaría de Hacienda la que ayer hizo una aclaración sobre las acciones que lleva a cabo a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras instituciones contra dos graves problemas: las factureras y el huachicol fiscal. ¿Cuáles son los datos relevantes? Bueno, pues resulta que en los últimos dos años, esa dependencia ha presentado más de 100 querellas por un monto de 16 mil millones de pesos relacionadas con operaciones ilícitas en el sector de los hidrocarburos, además de 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos contra redes de factureras. En estas acciones y con el propósito de desmantelar esquemas de evasión y recuperar recursos públicos, se informó, ha mediado también la colaboración entre la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. Ante ello, se ha subrayado que el año próximo no se crearán nuevos ni se aumentarán los impuestos actuales. Antes más bien se fortalecerá la recaudación. Ahí el dato.

