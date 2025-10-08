Le congelan cuentas bancarias a diputada acusada de tener vínculos con ‘Los Mayos’; juez rechaza regresárselas

Diputada de Morena que EU ligó al Cártel de Sinaloa busca amparo para descongelar sus cuentas.

La diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, presentó una demanda de amparo contra el congelamiento de dos de sus cuentas bancarias, señalando como actos reclamados la inclusión en la referida lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda.

Hilda Araceli Brown Figueredo solicitó el amparo ante un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.

Esta acción ocurrió luego de la inmovilización de sus recursos financieros en bancos, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señaló como “operadora política” de la facción “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

La diputada de Morena se intentó desmarcar del señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al asegurar que no le habían asegurado cuentas bancarias y que tampoco tuvo problemas para cruzar al país del Norte, días antes de ser incluida en la “lista negra”.

Juez niega descongelar cuentas de Hilda Araceli Brown

La legisladora, inconforme, por la medida, interpuso el amparo para que le regresen sus cuentas, pero un juez del Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Baja California, le negó el descongelamiento de los activos.

Congelan cuentas de Hilda Araceli Brown Figueredo

Lo anterior se da luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su lista de personas bloqueadas a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo.

Además. Hacienda ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Esta medida, que implica la suspensión del servicio de banca privada y la inmovilización de sus cuentas, deriva de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la alerta emitida el 18 de septiembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

