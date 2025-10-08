El narco, según Hugo Eric Flores

Con la novedad de que integrantes de la 4T difunden datos demoledores sobre el crimen organizado en el país. Resulta que el diputado Hugo Eric Flores, integrante del grupo parlamentario de Morena y en su momento muy cercano a Cuauhtémoc Blanco, aseguró durante un congreso que “70 por ciento de este país está tomado por el narcotráfico, ¿quiénes gobiernan a los presidentes municipales?, ¿los presidentes municipales gobiernan al crimen organizado en este país? No nos engañemos. El crimen organizado pone a los presidentes municipales”. Y no sólo eso, también sostuvo que los grupos criminales “pasaron de financiar a poner ellos a los gobernantes”. Más de una ceja se levantó ante esas aseveraciones —del pasado 26 de septiembre, pero conocidas en las últimas horas— pues de alguna manera, nos dicen, expone su punto de vista sin miramientos hacia gobiernos pasados y sus acciones para contener el avance del crimen. Más de un morenista habrá pensado aquello de “no me ayudes, compadre”, nos comentan.

