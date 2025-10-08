Gerardo Fernández Noroña defiende su vuelo en avión privado | VIDEO

"Tenía poco tiempo para hacer la gira de Coahuila"

Tras la revelación de que el senador Gerardo Fernández Noroña voló en avión privado de lujo, con un costo de 2 mil dólares por hora, a un informe de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, éste justificó los señalamientos.

“Tenía poco tiempo para hacer la gira de Coahuila”, justificó el senador Gerardo Fernández Noroña.

El legislador de Morena señaló que en algunos casos se justifica usar un vuelo privado.

En entrevista con medios, Gerardo Fernández Noroña acusó al gobierno de Coahuila de haber filtrado las imágenes.

Para este viaje, Gerardo Fernández Noroña habría rentado el avión por unas seis horas de vuelo, más una pernocta, equivalente a una hora, con un costo de al menos 14 mil dólares, unos 280 mil pesos.

A principios de año, el senador Gerardo Fernández Noroña viajó en categoría Business a Francia para asistir a las Conferencias Europeas de Presidentes de Parlamentos, lo que generó críticas en redes sociales.

En agosto surgieron cuestionamientos sobre la adquisición de una casa en Tepoztlán, Morelos, valorada en 12 millones de pesos. El senador aclaró cómo pudo pagarla, aunque ejidatarios denunciaron que la compra fue irregular.

