No existe ‘impuesto saludable’ con comercio pequeño: Reclaman asociaciones en Diputados

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar SC. (ConComercioPequeño), solicitó a diputados de todas las fracciones políticas unirse para defender al comercio vulnerable, el cual representan más de un millón 200 mil tiendas de abarrotes.

En reunión con comisiones de la Cámara Baja señalaron que: “No existe impuesto saludable con comercio pequeño.”

Dijeron que misceláneas y supercitos que existen a nivel nacional rechazan el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que la Secretaría de Hacienda quiere implementar para el 2026 a cigarros y refrescos porque tendrá un impacto negativo en las ventas de estos establecimientos, así como en el poder adquisitivo de amplios sectores de la población.

En el marco de un foro convocado en la Cámara de Diputados para analizar la propuesta económica para 2026, el presidente de la organización, Gerardo Cleto López Becerra, lamentó que la propuesta impositiva sea planteada como “impuesto saludable”, para que lo recaudado –según dicen-, sea invertido en hospitales, medicamentos y a atención de enfermedades como el cáncer y diabetes.

“Este argumento no es nuevo. Se presentaron en legislaturas anteriores como una forma de convencer a la población de incrementar los impuestos. El resultado, hoy en día es que los hospitales públicos están desprovistos de los recursos que necesitan para la atención de la población sin equipo especializado ni medicamentos. En cambio, altos funcionarios públicos hacen exhibición de costos viajes, adquisición de bienes e inmuebles o programas sociales clientelares a costa de lo recaudado”, comentó la organización.

Además, diversas organizaciones manifestaron que “el ‘impuesto saludable’ no existe, ni cumple con el propósito del que hablan sus propagandistas.

El ejemplo, dijeron a los legisladores, es lo que sucede en el mercado del cigarro, en donde se presentaron aumentos similares en el 2009 y 2019 sin que ellos lograran reducir el número de consumidores.

En los últimos 15 años, el número de fumadores no ha disminuido conforme al estimado de la Organización Mundial de la Salud, según cifras oficiales de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos (GATS) de 2009 en México existía una prevalencia de consumo de 16.5 por ciento y en 2023 un 16 por ciento.

Los pequeños comerciantes dijeron que otro punto que los diputados tienen que evaluar es que además de las afectaciones a las ventas de los comercios en pequeño, las metas fiscales no se cumplen.

Enfatizaron, en una acalorada discusión, que en el 2010 se aprobó un aumento de siete pesos por cajetilla con el que se proyectaba desincentivar el consumo de tabaco y recaudar más de 42 mil millones de pesos en 2011.

Sin embargo, la realidad fue muy distinta, pues lejos de disminuir el consumo de tabaco y recaudar lo planeado, sólo alcanzó para recibir 30 mil millones de pesos, lo que representó una pérdida recaudatoria de más de 12 mil millones de pesos, mientras que la Secretaría de Salud reconoció que el consumo de cigarros no disminuyó.

Además, mencionaron que en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se estima que hasta el 90 por ciento de las tienditas tradicionales son obligadas a comercializar productos controlados por grupos delictivos.

“El incremento de impuestos traería consecuencias catastróficas”, dijo Gerardo López, líder de las asociaciones.

Además, aseguró que se equivocan quienes argumentan que el combate al tabaquismo y la obesidad se realiza instrumentando políticas fiscales o recaudatorias.

“Lo que nuestra población necesita, dijo, son verdaderas campañas y estrategias informativas, sociales, educativas y de salud, permanentes, de fondo y largo plazo en las que todos podemos participar para cambiar los hábitos de consumo que se perciben de riego”.

López Becerra lanzó un llamado a los legisladores para desechar la propuesta de incrementar los impuestos, pues ya quedó demostrado en las últimas décadas que la noble intención de promover la salud se ve pulverizada en la realidad por “el mercado negro”, controlado por el crimen organizado.