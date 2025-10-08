Pese a ultimátum, algunas farmacéuticas no cumplieron entrega de medicamentos: Sheinbaum

A pesar de que el Gobierno Federal advirtió sanciones como inhabilitaciones o acciones penales contra farmacéuticas que no cumplieran con los contratos al término de septiembre, hubo empresas que no entregaron los medicamentos acordados, dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El pasado 23 de septiembre, en una conferencia presidencial, se exhibió a 33 empresas por incumplir con la entrega de 43 millones de piezas para el abasto nacional, a las cuales se les advirtió que serían acreedoras a sanciones de no concretar su compromiso para el 30 de diciembre.

En su conferencia de este miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo únicamente comentó que hubo quienes no entregaron las piezas completas.

Al ser el adeudo arrastrado desde años pasados uno de los argumentos que algunas de las farmacéuticas pusieron sobre la mesa a los cuestionamientos por su retraso, Claudia Sheinbaum Pardo respondió que si éste es el motivo entonces no hubieran concursado por ganarse las licitaciones.

“En la licitación no dice en ningún lado que si tienen adeudos, tienen derecho a no entregar los medicamentos. Si ellos participan en la licitación es porque se comprometen al firmar el contrato a la entrega de los medicamentos en tiempo y forma. Si no cumplen, no están cumpliendo con ese contrato, independientemente de si pudieran haber tenido adeudos. Si no podían cumplir porque había adeudos previos, pues no hubieran concursado”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo.

