Primera baja en Tabasco

Siempre son de llamar la atención, nos comentan, los movimientos intempestivos de integrantes de equipos de gobierno a cualquier nivel. Y ayer ocurrió que en Tabasco el que dejó de formar parte del equipo del gobernador morenista Javier May fue nada menos y nada más que Julián Romero Oropeza, quien, se informó ayer, presentó su renuncia como secretario de Administración y Finanzas. Además de ser hermano de Octavio Romero, actual titular del Infonavit, Julián era el hombre que manejaba los dineros del estado. Fue el propio mandatario estatal el que dio cuenta de la salida que se da en su administración tras cumplirse un año de gobierno y sostuvo que la causa fueron “motivos personales”. Nos hacen notar que en el mensaje que publicó poco después de las 18:00 horas, además de agradecer la labor del funcionario saliente, May dejó ver que no tenía a alguien preparado para hacer el relevo, pues por lo pronto dejó como encargado de despacho al subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez. ¿Qué tal?

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Se anticipa la Policía