Priscilla amenaza a BCS; sigue curso y se intensifica

Cierre de puertos, suspensión de clases y la activación de los protocolos de emergencia se implementaron a causa del avance paralelo a costas mexicanas sobre el océano Pacífico del huracán Priscilla, tras intensificarse a categoría dos este martes. Al cierre de esta edición, autoridades no descartaron que evolucione a categoría tres con principales efectos para el estado de Baja California Sur, aunque prevén que no toque tierra.

En las primeras horas de este martes, su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS), y a 415 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 km por hora.

El Dato: La marina desplegó 7 mil 500 elementos y brigadas de emergencia en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre las lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit. Fuertes lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, se advirtió del oleaje de cinco a seis metros (m) de altura en el sur de BCS; de tres a cuatro metros en costas de Nayarit y Jalisco, y de dos a tres metros en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Las autoridades alertaron que las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Derivado de esto, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el cierre de puertos en Cabo San Lucas, en BCS. También para embarcaciones menores en La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, en la misma entidad. En Yavaros, Topolobampo y Altata, Sonora; en San Blas y Chacala, Nayarit; en Barra de Navidad, Jalisco, y en Manzanillo, Colima.

El gobernador de BCS, Víctor Castro, ordenó la suspensión de clases en los municipios de Los Cabos y La Paz para este miércoles, así como la liberación de las casetas de cobro en Los Cabos. Además, se abrieron tres refugios temporales en La Paz: Los Planes, El Carrizal y Melitón Albáñez Domínguez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió hacia la noche del martes que el huracán Priscilla presenta condiciones para intensificarse a categoría tres, ante lo cual sostuvo que se encuentran coordinados los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.

En redes sociales, la mandataria especificó que el ciclón mantendrá su trayectoria de manera paralela a la costa occidental de BCS y que: “autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias”.

En el último pronóstico al cierre de esta edición, el SMN advirtió lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé oleaje de cinco a seis metros de altura en la costa occidental de BCS; de 2.5 a 3.5 m de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco; de dos a tres metros de altura en las costas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y de 1.5 a 2.5 m de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.