¿Qué estados suspenden clases por intensas lluvias por el huracán Priscila?

Esta mañana se informó que los desprendimientos nubosos del huracán Priscilla, que actualmente se encuentra en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originaría lluvias fuertes a muy fuertes, rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y oleaje alto en algunos estados del país.

Por la mañana, alrededor de las 9:00 horas, el huracán Priscila se encontraba a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por lo que la zona de vigilancia por efectos de tormenta tropial continúa vigente desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, y que estas pueden generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

De igual manera, el viento podría derribar ároles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la población a estar pendiente a los avisos y recomendaciones de las dependencias correspondientes, además de extremar precausiones en el caso de oleaje elevado.

¿En qué estado se suspendieron clases por intensa lluvia por el huracán Priscilla?

La Secretaría de Educación de Veracruz informó que este miércoles 8 de octubre se dará una suspensión de clases por el huracán Priscilla.

De acuerdo con la información, esta suspensión de clases fue determinada por el gobierno del estado, ya que el pronóstico de lluvias intensas provocadas por el huracán Priscilla se ha dado en los 212 municipios del estado.

La suspensión de clases será este miércoles 8 de octubre en todos los niveles educativos de los 212 municipios que conforman el estado, por lo que ninguna institución tendrá labores académicas.

Asimismo, se pide a los residentes de Veracruz mantenerse al tanto del pronóstico meteorológico, y atender las indicaciones que les proporcionen las autoridades correspondientes de cada uno de los 212 municipios.

Ante esto, usuarios informaron que algunas instituciones académicas sí están dando clases, y que este anuncio les está causando confusión.

⚠️ Ante el pronóstico de temporal lluvioso para el estado de Veracruz, el Gobierno del Estado ha determinado la suspensión de clases este miércoles 8 de octubre de 2025 en los 212 municipios para todos los niveles educativos.



✅Consulta fuentes oficiales

📞Emergencia 911 pic.twitter.com/Dwa3qOsdL2 — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) October 8, 2025

¿En qué estados hay lluvia por el huracán Priscilla?

De acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este miércoles se tendrán lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros acompañadas de actividad eléctrica en el norte y centro de Veracruz.

Estas lluvias provocadas por el huracán Priscila también afectarán con lluvias intensas y puntuales torrenciales en el noreste de Hidalgo, en el norte y este de Puebla, y en Oaxaca en el norte, este y costa.

Además también se tendran lluvias fuertes con puntales intensas de 75 a 150 milímetros en el este de San Luis Potosí, en el norte de Querétaro, en Tabasco, y en el norte, este y costa de Chiapas.

Asimismo se darán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en 10 estados:

Baja California Sur Nuevo León Guanajuato Tlaxcala Estado de México Guerrero Michoacán Campeche Yucatán Quintana Roo

En Coahuila, Jalisco, Colima, Ciudad de México y Morelos se darán chubascos con puntuales lluvias fuertes de 20 a 50 milímetros.

También habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sinaloa, Chihuahua, Durando, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.