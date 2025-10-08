Rosa Icela Rodríguez encabeza audiencia pública para la reforma electoral

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la audiencia pública para la Reforma Electoral en Sonora.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezó este miércoles la audiencia pública para la reforma electoral en Sonora.

Ante 750 personas, dijo que se escucharon a actores sociales, políticos y ciudadanos, quienes contribuyen a construir un instrumento democrático más justo.

En el Teatro Auditorio del Colegio de Bachilleres, la audiencia tuvo el objetivo de abordar los temas de interculturalidad del sufragio, representación de pueblos originarios en el Congreso, acciones y derechos de la población LGBTQ+, justicia electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) ante “la nueva realidad política”.

En el evento también participó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien destacó la importancia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Al respeto, Taddei consideró que no se puede dejar de lado la experiencia y capacidad operativa que actualmente brindan los OPLE, ante su posible desaparición por la reforma electoral.

“Considero que el diseño de los organismos públicos locales conocidos como OPLE es imprescindible para garantizar estándares homogéneos de calidad en todo el país (...) necesitamos una reforma que dote a la autoridad electoral de las herramientas precisas para responder a las demandas actuales, sobre todo en contextos locales”, señaló.

Guadalupe Taddei aseguró que el INE no se niega al cambio, sino, por el contrario, subrayó que su vocación es contribuir a la discusión nacional y aportar desde una visión técnica, custodiando la confianza que los ciudadanos han depositado en el instituto.

En tanto, Rosa Icela Rodríguez recordó que todavía no hay un texto en torno a lo que será la enmienda en materia electoral, y que ésta se construirá a partir de las audiencias públicas que se llevan a cabo.

“La reforma electoral es el proyecto de mexicanas y mexicanos, de obreros, campesinos, indígenas, servidores públicos, políticos militantes, líderes de partidos, legisladores, legisladoras y todo aquel que pueda aportar con libertad sus ideas. Entonces, en resumen, la reforma electoral es de todas y de todos, porque a todos nos involucra y nos interesa tener un México más justo, soberano y democrático”, dijo.

Con información de Tania Gómez.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr